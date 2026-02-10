Safer Internet Day | il web e i rischi per la Gen Z

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day. La giornata serve a sensibilizzare sui rischi del web, soprattutto tra i giovani della Generazione Z. Molti ragazzi trascorrono ore su TikTok, Instagram e nei messaggi diretti, senza sempre rendersi conto dei pericoli nascosti. Il tema di quest’anno è “Smart tech, safe choices”, cioè usare l’intelligenza artificiale e i social in modo consapevole. L’obiettivo è invitare i ragazzi a fare scelte più sicure online, senza abbassare la guardia.

Oggi, 10 febbraio, è il Safer Internet Day, e il tema dell’anno è “Smart tech, safe choices”, che in poche parole significa usare l’intelligenza artificiale e il web con il cervello acceso, soprattutto se sei GenZ e vivi praticamente su TikTok, Insta e nei DM. In questa occasione vale la pena dare un’occhiata ai dati appena rilasciati dall’ Osservatorio Indifesa di Terre des Hommes, che ha chiesto a più di 2.000 under 26 com’è la loro vita online e. spoiler: non è tutto così aesthetic. Il dato più allarmante è che 1 giovane su 2 ha dichiarato di aver subito violenza nella sua vita, con il 66% che dice che il web è il posto più rischioso. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il 10 febbraio si è celebrato il Safer Internet Day, una giornata dedicata a promuovere un uso più sicuro e responsabile del web.

Domani si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in rete.

