Safer Internet Day Cittadinanzattiva | Servono più tutele per la salute dei minori online

In occasione del Safer Internet Day, Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni di agire subito. L’associazione sottolinea che bisogna rafforzare le protezioni per la salute mentale e fisica di bambini e adolescenti mentre navigano online. La preoccupazione cresce, e ora si aspetta un intervento concreto per limitare i rischi e tutelare i più giovani.

In occasione del Safer Internet Day, Cittadinanzattiva torna a sollecitare un maggiore impegno delle istituzioni per la tutela della salute psicofisica di bambini e adolescenti nell'accesso alla rete e alle piattaforme social.

Safer Internet Day 2025: la scuola fa più paura della strada. E il 22% dei ragazzi accetta che il partner controlli il telefono

Quest’anno, il Safer Internet Day mette in luce un dato sorprendente: molti ragazzi trovano più spaventosa la scuola rispetto alla strada.

 UNICEF/Safer Internet Day: focus su Intelligenza Artificiale

L’UNICEF lancia un appello ai genitori: nell’era dell’intelligenza artificiale, bisogna stare attenti.

safer internet day cittadinanzattivaSafer Internet day, perché è importante festeggiarlo. Non lasciamo i nostri figli dentro uno schermoSono tante le sfide che abbiamo davanti se vogliamo fare in modo che la prossima edizione del Safer Internet Day ci consegni sensazioni più dolci e meno agre. Bisogna impedire all’industria di permett ... startupitalia.eu

Safer Internet Day: Cittadinanzattiva, presentata interrogazione parlamentare per rafforzare educazione nelle scuole a uso corretto socialDare piena attuazione alla legge istitutiva dell’educazione civica a scuola e rafforzare, nell’ambito della stessa, la formazione e l’informazione di studenti, docenti e famiglie sull’uso corretto dei ... agensir.it

