Da tv2000.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in rete. Unicef e Telefono Azzurro hanno preparato un decalogo di consigli per aiutare bambini e ragazzi a navigare online senza rischi. In molte famiglie ci si prepara a parlare di sicurezza digitale, cercando di proteggere i più giovani da pericoli e truffe che si nascondono tra le pagine del web.

Domani la Giornata mondiale per la sicurezza in rete. Unicef e Telefono Azzurro propongono un decalogo di consigli per aiutare bambini e ragazzi a orientarsi online in modo sicuro. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Safer Internet Day, un decalogo per bambini e famiglie

