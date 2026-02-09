Safer Internet Day il web può essere un posto migliore con Generazioni Connesse e Telefono Azzurro

Il 10 febbraio si è celebrato il Safer Internet Day, una giornata dedicata a promuovere un uso più sicuro e responsabile del web. In tutta Italia, associazioni come Generazioni Connesse e Telefono Azzurro hanno organizzato iniziative per sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi sui rischi online. L’obiettivo è far capire quanto sia importante navigare in modo consapevole e attento, soprattutto tra i più giovani. Stand, incontri e campagna social hanno cercato di coinvolgere tutte le età, per ridurre le insidie e rendere il web un posto più sic

Il 10 febbraio si celebra il Safer Internet Day 2026, la giornata europea dedicata all'uso consapevole, sicuro e responsabile della rete. Un appuntamento che quest'anno richiama ad una riflessione urgente: come stanno crescendo i nostri bambini e adolescenti in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è ormai parte silenziosa e costante della loro quotidianità? È un invito a fermarsi, osservare. Ultime notizie su Safer Internet Day Argomenti discussi: Safer Internet Day: 8 consigli per navigare sicuri; Safer Internet Day, una giornata di formazione per le scuole; Safer internet day: educare al digitale e alle relazioni; Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo. Safer Internet Day 2026, CNDDU: promuovere una Cultura Digitale ResponsabileIl Safer Internet Day 2026 CNDDU promuove la sicurezza online e i diritti digitali per studenti e docenti in Italia. informazionescuola.it Safer Internet Day 2026, live formativa su Twitch: Il 77,5% degli studenti si sente dipendente dai dispositivi digitaliITALIA - Il 10 febbraio si celebra il Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla promozione di un uso sicuro, etico e consapevole del ... newsicilia.it Giulia e Christophe sono al campus del Safer Internet Day fino a martedì Si parla di internet sicuro, consapevole e a misura di ragazzi. E tu che fai, non li segui Ministero dell'Istruzione e del Merito facebook

