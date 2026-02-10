Saelemaekers sta sempre meglio | presente in Pisa-Milan? Ecco come stanno le cose

Alexis Saelemaekers sta meglio e si allena con il gruppo. Dopo l’infortunio all’adduttore contro il Lecce, il centrocampista belga ha tentato di recuperare più in fretta possibile. Nonostante il dolore, ha partecipato alla sessione a Roma e ora si sta preparando per la partita di venerdì sera a Pisa. La sua presenza è ancora in dubbio, ma le ultime notizie indicano che potrebbe esserci. I tifosi aspettano con ansia di sapere se potrà scendere in campo con il Milan.

Se Rafael Leão sarà a disposizione e se Christian Pulisic dovrebbe essere convocato per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', altrettanto, con tutta probabilità, non accadrà con Alexis Saelemaekers. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ieri, infatti, il centrocampista belga, classe 1999, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un'evoluzione positiva del problema agli adduttori. Improbabile, però, che il numero 56 rossonero sia abile e arruolabile per Pisa-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, oggi nuovi esami per Saelemaekers: buone risposte. E Pulisic sta meglioArrivano aggiornamenti da Casa Milan, con la compagine rossonera che in questo fine settimana di Serie A non è scesa in campo, visto che la partita. tuttomercatoweb.com

Le ultime da Milanello: Pulisic sta meglio, controlli per SaelemaekersDoppia seduta oggi a Milanello per il Milan che questa mattina ha lavorato in palestra, mentre nel pomeriggio è in programma un allenamento su uno dei campi del Centro Sportivo di ... milannews.it

