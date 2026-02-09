Pulisic sta meglio, ma per Saelemaekers sono ancora in corso controlli. Il Milan spera di recuperare più giocatori possibili per la partita contro il Pisa, anche se Gimenez resta in dubbio. Pulisic ha già fatto progressi e potrebbe tornare in campo presto, mentre le condizioni di Saelemaekers sono ancora da chiarire. La squadra si prepara a un match importante, con i tifosi che attendono notizie sui recuperi.

Si avvicina il ritorno in campo del Milan: dopo un weekend non giocato (partita rinviata con il Como per le Olimpiadi di Milano-Cortina), il Diavolo giocherà questa venerdì sera contro il Pisa, poi il martedì il recupero della sfida contro il Como. Importanti questi giorni per capire chi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e se alcuni giocatori non al meglio recupereranno. Come riportato da Sky, doppia seduta di allenamento per il Milan oggi a Milanello. Rafael Leao è da ieri in gruppo e non ci dovrebbero essere problemi verso il Pisa. Pulisic non è ancora rientrato in gruppo, ma starebbe meglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, Pulisic sta meglio. Ulteriori controlli per Saelemaekers: ecco le ultime novità

Approfondimenti su Milan Infortuni

Domani il Milan affronta il Pisa e Allegri spera di poter schierare ancora Saelemaekers e Pulisic.

Gli infortuni in casa Milan rappresentano un motivo di attenzione, soprattutto per Pulisic, che non è al massimo della forma in vista della sfida contro il Cagliari del 2 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Infortuni

Argomenti discussi: Perché Pulisic non gioca Bologna-Milan: non è stato convocato, scelta tecnica o infortunio?; Milan: Saelemaekers e Pulisic obiettivo recupero per il Pisa; Pulisic e Saelemaekers out per Bologna-Milan: svelati i tempi di recupero dei 2 Rossoneri; Milan, i tempi di recupero di Pulisic e Saelemaekers: un obiettivo e un dubbio.

Gli infortuni di Leao e Pulisic complicano i piani di Allegri al MilanL’attuale sfida tattica di Massimiliano Allegri al Milan: gestire l’emergenza infortuni mantenendo alta la competitività offensiva della squadra. Massimiliano Allegri, alla guida del Milan, sta affron ... notiziemilan.it

Milan, quando tornano Leao e Pulisic dagli infortuni: le ultimissimeTengono banco gli infortuni di Leao e Pulisic in casa Milan. L'attaccante portoghese ha ripreso a lavorare in gruppo e la sua ... fantamaster.it

Infortuni #Milan, verso Pisa #Allegri si aspetta di recuperare tre giocatori. Mentre #Gimenez ... #pisamilan #SempreMilan #SerieA x.com

Nkunku, in un Milan in piena emergenza, guiderà i rossoneri questa sera a Bologna. In una serata segnata dall’emergenza infortuni, il Milan si aggrappa alla sua certezza più luminosa. Nonostante le sirene turche del Fenerbahçe e i rumors di un possibile facebook