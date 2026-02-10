Pistoia torna alla vittoria grazie a Lorenzo Saccaggi. Il capitano ha giocato una partita intensa, mettendo in mostra tutta la sua grinta e qualità in attacco. La squadra ha dimostrato di aver bisogno di lui, e lui ha risposto presente sul campo.

Se Pistoia è tornata alla vittoria, molto del merito è di Lorenzo Saccaggi. Il capitano ha giocato una partita di grande spessore mettendo in campo la solita, grinta ed anche tanta qualità in attacco. Ha diretto la squadra dettando il ritmo e quando c’è stato bisogno si è messo in proprio. L’ Estra è tornata a respirare dopo dieci sconfitte di fila. Svolta? Presto per dirlo. "In questo momento l’unica cosa che possiamo fare è sfruttare questa gioia per essersi tolti la scimmia di dosso per lavorare al meglio durante la settimana – dice ’Sacca’ - La classifica è bruttissima però ci sono ancora tante partite e abbiamo bene in mente qual è il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Saccaggi il trascinatore: "Pistoia, ci voleva proprio"

Approfondimenti su Pistoia Saccaggi

Il Perugia di Serie C ottiene una vittoria importante in trasferta a Guidonia, un campo difficile e ostico.

Nelle ultime ore, una comunicazione dall’Eliseo ha raffreddato le speranze di un imminente nuovo vertice sull’Ucraina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pistoia Saccaggi

Argomenti discussi: Saccaggi il trascinatore: Pistoia, ci voleva proprio.

Forlì, occhio alla fame di Pistoia. L’ex Saccaggi: Gara cruciale per noiLorenzo Saccaggi, 33 anni, playmaker dell’ Estra Pistoia, è l’anima e il capitano della squadra di coach Sacripanti, col record assoluto di presenze nel club (302) in cui milita dal 2020. Il giocatore ... ilrestodelcarlino.it

Verso Pistoia-Forlì, Saccaggi: «Momento difficile, continuiamo a lavorare»Le parole del capitano di Pistoia al Resto del Carlino: «Partita delicatissima, serviranno carattere e personalità» Si fa sempre più delicato il cammino del Pistoia Basket, che domenica ospiterà alla ... pistoiasport.com