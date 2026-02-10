Saccaggi il trascinatore | Pistoia ci voleva proprio
Pistoia torna alla vittoria grazie a Lorenzo Saccaggi. Il capitano ha giocato una partita intensa, mettendo in mostra tutta la sua grinta e qualità in attacco. La squadra ha dimostrato di aver bisogno di lui, e lui ha risposto presente sul campo.
Se Pistoia è tornata alla vittoria, molto del merito è di Lorenzo Saccaggi. Il capitano ha giocato una partita di grande spessore mettendo in campo la solita, grinta ed anche tanta qualità in attacco. Ha diretto la squadra dettando il ritmo e quando c’è stato bisogno si è messo in proprio. L’ Estra è tornata a respirare dopo dieci sconfitte di fila. Svolta? Presto per dirlo. "In questo momento l’unica cosa che possiamo fare è sfruttare questa gioia per essersi tolti la scimmia di dosso per lavorare al meglio durante la settimana – dice ’Sacca’ - La classifica è bruttissima però ci sono ancora tante partite e abbiamo bene in mente qual è il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
