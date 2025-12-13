Ucraina è appena arrivata una brutta notizia Questa proprio non ci voleva

Nelle ultime ore, una comunicazione dall’Eliseo ha raffreddato le speranze di un imminente nuovo vertice sull’Ucraina. La notizia rappresenta un colpo difficile per le attese di una possibile svolta diplomatica, suscitando preoccupazioni e incertezze sulla gestione del conflitto e sulle future iniziative internazionali.

– Nel pomeriggio è arrivata dall’Eliseo una comunicazione che ha raffreddato le attese su un possibile nuovo vertice sull’Ucraina. Una fonte ufficiale della presidenza francese ha infatti escluso in modo netto che domani si terrà una riunione dedicata al dossier ucraino a Parigi, ponendo fine alle numerose ipotesi circolate nelle ultime ore tra analisti e media internazionali. La precisazione è giunta in risposta a una domanda diretta rivolta a un rappresentante dell’Eliseo, che ha chiarito l’agenda diplomatica della capitale francese e ha smentito l’organizzazione di un incontro di alto livello per il giorno successivo. Tvzap.it

Ucraina: visita del card. Sepe a Leopoli, “appena arrivo in Vaticano, racconterò subito al Santo Padre ciò che ho visto e vissuto. Vorrei lo potesse vedere di persona”” - “Appena arrivo in Vaticano, racconterò subito al Santo Padre ciò che ho visto e vissuto”. agensir.it

Ucraina, prima nave cisterna con gas naturale liquefatto proveniente dagli Stati Uniti è arrivata al porto lituano di Klaipeda - A fronte degli attacchi russi alle strutture energetiche ucraine, che hanno portato alla chiusura di metà degli impianti di produzione di gas del Paese, Kiev sta predisponendo forniture alternative di ... it.euronews.com

Ucraina, la notizia è appena arrivata! Cambia tutto ???? - facebook.com facebook

E dunque Putin ha appena detto che non ha senso firmare nessun accordo con la leadership ucraina che non ha legittimità, e che il cessate il fuoco ci sarà solo se gli ucraini si ritirano da tutto il Donbass Un bugiardo ricercato criminale di guerra la cui parola n x.com