Sabotaggio treni rivendicano anarchici

Questa mattina presto, intorno alle 6, qualcuno ha danneggiato i binari vicino alla stazione di Pesaro. La linea ferroviaria è stata interrotta, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Le forze dell’ordine stanno indagando e hanno già trovato tracce di sabotaggio. La rivendicazione è arrivata da un gruppo anarchico che ha messo in atto l’azione per protestare contro il sistema. Nessuno si è fatto male, ma il traffico ferroviario resta rallentato.

12.47 "All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano-Cortina 26". Così un blog anarchico. "Alcuni partner ufficiali dei giochi collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista", scrivono. Tre i danni sui quali s'indaga: fiamme e cavi tranciati anche sull'Av.

