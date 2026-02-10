Sabotaggio treni cosa rischiano gli anarchici che hanno rivendicato azioni contro le Olimpiadi invernali

Questa mattina, le autorità hanno confermato le rivendicazioni dei sabotaggi ai treni di sabato scorso. Due blog anarchici hanno rivendicato le azioni che hanno causato il blocco di mezza Italia, mettendo a rischio la sicurezza di molti cittadini. Le forze dell’ordine stanno valutando quali sanzioni applicare agli autori di questi atti, considerati gravissimi.

Sono arrivate le prime rivendicazioni dei sabotaggi dei treni di sabato 7 febbraio, che hanno bloccato la circolazione di mezza Italia, da parte di due blog di area anarchica. La procura di Bologna continua a indagare per associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti sulle azioni di protesta contro i giochi olimpici di Milano Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni di Pesaro.

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, la rivendicazione anarchica: Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce; Cavi tranciati a Bologna, ipotesi sabotaggio. Caos treni e ritardi fino a 2 ore anche da e per la Calabria.

Sabotaggio treni: i guasti sono diventati un vero assedioAllarme sabotaggio treni: 3 miliardi di danni e viaggiatori in ostaggio. Non sono guasti veri: ecco la mappa dei raid 2026 e come chiedere i rimborsi. msn.com

Matteo Piantedosi: «Violenze nei cortei e treni sabotati, c’è chi vuole solo il caos. L’opposizione collabori per difendere lo Stato»Il ministro dell'Interno: si rischiano ulteriori salti di qualità. Nessuno deve minimizzare ... roma.corriere.it

Sabotaggio ai treni a Pesaro: un blog anarchico rivendica l’azione. La Nemesi: "Le Olimpiadi portano con sé profonde contraddizioni. È ora di renderle visibili." #ANSA - facebook.com facebook

Sabotaggio treni, s'indaga per terrorismo. Aperto fascicolo dalla Dda, la procuratrice: "Messa a rischio la sicurezza degli utenti" x.com