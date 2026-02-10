Sabotaggi treni ordigni fatti con bottiglie infiammabili la rivendicazione dell' attacco su ' sottoboskonoblogs' | Fuoco alle Olimpiadi

Le autorità stanno indagando su una serie di sabotaggi ferroviari tra Bologna e le Marche. Nei giorni scorsi sono stati trovati ordigni incendiari fatti con bottiglie infiammabili. Sul sito sottobosko.noblogs è apparso un messaggio che rivendica l’attacco, chiamando le Olimpiadi invernali

Questa mattina, tra Bologna e le Marche, i treni sono stati sabotati da alcuni anarchici.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, piazzati ordigni con bottiglie infiammabili. Cosa sappiamo; Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro; Bologna, per gli ordigni sui binari e il sabotaggio dei treni c'è una rivendicazione anarchica: Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce.

