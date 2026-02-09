Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce | c’è la rivendicazione anarchica dei sabotaggi ai treni Salvini | staneremo questi delinquenti

Questa mattina, tra Bologna e le Marche, i treni sono stati sabotati da alcuni anarchici. La rivendicazione, anche se non ufficiale, lascia pochi dubbi sulla matrice degli attacchi. Il ministro Salvini promette di stanare i responsabili e di fermare questi atti di vandalismo. La polizia sta lavorando per identificare e arrestare chi ha preso di mira le ferrovie.

Se non una rivendicazione vera e propria, è certamente una presa di posizione a favore dei sabotaggi ferroviari di sabato mattina tra Bologna e Marche, scritta con linguaggio e contenuti tipici dell’area anarchica, che conferma negli investigatori l’idea che gli assalti abbiano quella matrice. Il testo dal titolo “ Chi sabota è nemico dell’Italia” è apparso su sottobosko.noblogs, spazio che si autodefinisce “canale informativo, con l’obiettivo di dare una voce a tutte le esperienze di lotta, arborea e non, in Italia”. Il messaggio inizia dicendo: “Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce”: c’è la rivendicazione anarchica dei sabotaggi ai treni. Salvini: staneremo questi delinquenti Approfondimenti su Olimpiadi Sabotaggi Sabotaggio ai treni, arriva la rivendicazione degli anarchici: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce» Gli anarchici rivendicano gli attentati alle ferrovie di Bologna e Pesaro, avvenuti lo scorso sabato. Sabotaggio ai treni, anarchici rivendicano: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce» Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Sabotaggi Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Olimpiadi Milano Cortina 2026: la fiaccola in Brianza, cosa c’è da sapere sul passaggio in due tappe; Torcia in mano, fuoco nel cuore. Il viaggio della fiamma olimpica nel territorio della Diocesi; La fiamma olimpica illumina il cielo di Milano e di Cortina!. Sabotaggio ai treni, la rivendicazione degli anarchici: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»Il messaggio è comparso sulla Rete. «Così come inizia a non essere più ignorabile l'inefficacia delle modalità di scontro di piazza, pare dunque necessario armarsi degli strumenti della decentralizzaz ... roma.corriere.it Bologna, per gli ordigni sui binari e il sabotaggio dei treni c'è una rivendicazione anarchica: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»Su sottobosko.noblogs il messaggio «Chi sabota è nemico dell'Italia»: le indagini sugli ordigni inesplosi, fabbricati come negli attentati in Francia ... corrieredibologna.corriere.it OLIMPIADI : Vigili del Fuoco presenti ! #Cortina #olimpiadiinvernali #Olimpiadi facebook Vi auguro buona serata col sacro fuoco di #Olimpia #Olimpiadi #olimpiadiinvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympic2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.