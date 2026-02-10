Gli anarchici rivendicano i sabotaggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo due giorni, un blog di area antagonista si prende la responsabilità degli attacchi, con un messaggio forte: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce». La polizia è al lavoro per identificare i responsabili, mentre il ministro Piantedosi chiede condanne esemplari. La tensione resta alta, e la questione si fa sempre più complicata.

Dopo due giorni è arrivata la rivendicazione: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce». Tra le pagine del blog anarchico-antagonista Sottobosko, un post parla con esaltazione dei sabotaggi dei giorni scorsi, che hanno mandato in tilt le linee ferroviarie vicino a Bologna e a Pesaro, provocando cancellazioni dei treni e ritardi fino a due ore e mezza. E, come hanno sospettato fin dal primo momento gli investigatori, la matrice è quella anarchica: «Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore-si legge nel post-La mattina del 7 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi della Vergogna di Milano-Cortina 2026, ben tre sono state le linee ferroviarie sabotate e bloccate fino al pomeriggio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano Cortina, gli anarchici rivendicano i sabotaggi alle Olimpiadi:«Non c?era inizio migliore». Piantedosi: «Ora condanne esemplari»

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio dei treni a Bologna e Pesaro.

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

