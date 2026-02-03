Sabato 7 febbraio ore 11 al Maschio Angioino una mostra e un libro sul Napoli Calcio e sul fondatore Ascarelli

Sabato mattina al Maschio Angioino si terrà una presentazione dedicata al Napoli Calcio e al suo fondatore Giorgio Ascarelli. Verrà mostrato un libro di Nico Pirozzi, “Giorgio Ascarelli il visionario che inventò Napoli”, e aperta anche una mostra fotografica intitolata “Ascarelli un nome e una storia lunga centocinquant’anni”. L’evento vuole ricordare il ruolo di Ascarelli nella storia del calcio e della città, con immagini e parole che ripercorrono la sua lunga vicenda.

presentazione del libro “Giorgio Ascarelli il visionario che inventò (il) Napoli” di Nico Pirozzi e apertura della mostra fotografica “Ascarelli un nome e una storia lunga centocinquant’anni”. Del libro su Giorgio Ascarelli edito dall’Ippogrifo con l’autore Nico Pirozzi discuteranno la sociologa Clelia Castellano e il giornalista Antonio Corbo, dopo i saluti di Lucia Valenzi. Ci sarà anche l’interessante testimonianza di Corrado Ferlaino, a lungo presidente del club napoletano. La mostra promossa e finanziata dall’Associazione Memoriæ Museo della Shoah racconta attraverso foto provenienti da archivi pubblici e privati la storia di una importante famiglia imprenditoriale spaziando dalla fine dell’Ottocento fino alla seconda guerra mondiale e sarà visitabile fino al 7 marzo dalle 11 alle 17 esclusi sabato e domenica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sabato 7 febbraio ore 11 al Maschio Angioino una mostra e un libro sul Napoli Calcio e sul fondatore Ascarelli Approfondimenti su Napoli Calcio Ascarelli Maschio Angioino: visita esoterica al castello simbolo della città di Napoli L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis propone una visita esoterica al Maschio Angioino di Napoli, uno dei simboli storici della città. Giro d’Italia a Napoli, Maschio Angioino illuminato in rosa Napoli si prepara alla partenza del Giro d’Italia, che quest’anno parte dalla Bulgaria l’8 maggio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Calcio Ascarelli Argomenti discussi: Invito commemorazione Fochi-Ferretti Sabato 7 febbraio 2026 ore 10.00; Sabato 7 Febbraio dalle ore 17,00 inaugurazione dell’ALBA FOTO FESTIVAL 2026 presso il Palazzo Mostre e Congressi ad Alba; Sabato 7 febbraio conferenza medica al CARC; A MODENA SABATO 7 FEBBRAIO 2026 - ORE 11:30 GIUSTO DIRE NO con MAURIZIO DE GIOVANNI. Torna l’Art City White Night: sabato 7 febbraio un tuffo nell’arte tra mostre e performanceIl 7 febbraio torna l’Art City White Night. L’arte contemporanea invaderà Bologna in occasione di Arte Fiera ilrestodelcarlino.it 100 giorni al Giro d’Italia, il Maschio Angioino si illumina di rosa x.com Nel Maschio Angioino una intensa mattinata di riflessione sul bel libro di Tonino Scala “ MAURIZIO VALENZI IL SINDACO VENUTO DAL MARE” - facebook.com facebook

