Rupe Maietta dopo Harry Cirillo | La squadra istituzionale al lavoro per Caulonia

La squadra istituzionale sta intervenendo subito sulla Rupe Maietta, dopo le parole di Harry e Cirillo. Non si perde tempo: Regione, Parlamento e Governo si muovono per mettere in sicurezza il centro storico di Caulonia e garantirne un futuro. I lavori sono già avviati, senza esitazioni.

“Sulla Rupe Maietta non restiamo fermi: siamo già al lavoro, insieme a tutta la squadra istituzionale - Regione, Parlamento e Governo - per garantire sicurezza e futuro al centro storico di Caulonia”.Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Rupe Maietta Dopo il ciclone Harry, Cirillo: "Abbiamo ascoltato le comunità per avviare un percorso condiviso di sostegno" Dopo il passaggio del ciclone Harry, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha visitato i comuni della fascia ionica, tra cui Caulonia, per ascoltare le esigenze delle comunità colpite. Sant'Agata, niente ricevimento istituzionale il 3 febbraio: "Priorità al ritorno alla normalità dopo il ciclone Harry" Il Comune di Catania ha deciso di non organizzare il ricevimento istituzionale per le celebrazioni di Sant'Agata il 3 febbraio, privilegiando il ritorno alla normalità dopo gli eventi causati dal ciclone Harry. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rupe Maietta Argomenti discussi: Cirillo sulla rupe Maietta: Dopo Harry non restiamo fermi, la squadra istituzionale al lavoro per Caulonia; Caulonia, continua l'allarme per la rupe pericolante; Caulonia, il cantiere della Rupe Maietta è un fallimento annunciato: Ora basta silenzi e omissioni. Caulonia, Rupe Maietta. Cirillo: Dopo Harry non restiamo fermiSulla Rupe Maietta non restiamo fermi: siamo già al lavoro per garantire sicurezza e futuro al centro storico di Caulonia. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Sal ... cn24tv.it Maietta, Cirillo: «Dopo Harry non restiamo fermi: la squadra istituzionale al lavoro per Caulonia»Le parole del Presidente del Consiglio regionale della Calabria sui lavori di ricostruzione dopo i danni causati da Harry ... reggiotv.it Resta alto, a Caulonia, l'allarme per la tenuta della rupe Maietta, nella parte alta della città, sempre più a rischio frana dopo il passaggio del ciclone Harry. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.