Nkunku | Mai voluto lasciare il Milan qui per vincere trofei Derby? Match speciale

Christopher Nkunku ha chiarito di non aver mai avuto l’intenzione di lasciare il Milan. L’attaccante francese, arrivato dall Chelsea l’estate scorsa, si dice motivato a conquistare trofei con i rossoneri. Parlando del prossimo derby, Nkunku ha definito la partita “speciale” e si prepara ad affrontarla con grande determinazione.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni. Sui due gol segnati al Verona come punto di svolta della sua stagione: «Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione». Sull'influenza che ha avuto sul suo rendimento non aver fatto la preparazione estiva: «Tantissimo. È come se un giornalista facesse un’intervista senza preparare le domande.. Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al pre-campionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christopher Nkunku ha fatto vedere di essere ancora molto motivato con il Milan.

Durante la partita tra Bologna e Milan, Christopher Nkunku ha mostrato una buona prestazione, segnando anche un gol su rigore nel primo tempo.

Nkunku: Mai pensato di andar via. Milan club più grande di Italia: è nato per vincere. È anche il mio obiettivoLa stagione di Christopher Nkunku, dopo un inizio zoppicante, sembra essere finalmente decollata in questo primo mese del 2026: il francese ex Chelsea si è sbloccato nell'ultima ... milannews.it

Milan, Nkunku chiarisce: Mai pensato di andare via, non ho chiesto di aprire ad altri clubL'arrivo al Milan a fine agosto, il pre-campionato saltato e la stagione già cominciata, per Christopher Nkunku non è stato facile. tuttomercatoweb.com

Il ds Tare è il grande sponsor di Nkunku! Lo ha fortemente voluto a Milanello perché è uno che riconosce la classe. E Nkunku ne ha parecchia. Se continua così, i quasi 40M spesi per averlo diventeranno una brillante intuizione e non una grande spesa. [ Gaz facebook

