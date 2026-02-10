Nkunku | Mai voluto lasciare il Milan qui per vincere trofei Derby? Match speciale

Christopher Nkunku ha chiarito di non aver mai avuto l’intenzione di lasciare il Milan. L’attaccante francese, arrivato dall Chelsea l’estate scorsa, si dice motivato a conquistare trofei con i rossoneri. Parlando del prossimo derby, Nkunku ha definito la partita “speciale” e si prepara ad affrontarla con grande determinazione.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni. Sui due gol segnati al Verona come punto di svolta della sua stagione: «Onestamente mi hanno reso molto felice, però il mio obiettivo era ed è essere in buona condizione». Sull'influenza che ha avuto sul suo rendimento non aver fatto la preparazione estiva: «Tantissimo. È come se un giornalista facesse un’intervista senza preparare le domande.. Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al pre-campionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

