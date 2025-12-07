Truffe di Natale | come difendersi dalle frodi durante le feste

Il periodo natalizio, tra acquisti frenetici e gesti di generosità, è anche quello preferito dai truffatori digitali. Ogni anno, il boom di shopping online e di donazioni crea terreno fertile per frodi sempre più sofisticate. Conoscere i principali rischi è il primo passo per proteggersi. Phishing e falsi appelli di beneficenza. Durante le feste aumentano le e-mail di phishing, progettate per imitare perfettamente messaggi promozionali di grandi rivenditori. Questi messaggi contengono link o allegati dannosi che possono installare malware o portare a siti falsi per rubare dati personali e credenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Truffe di Natale: come difendersi dalle frodi durante le feste

Scopri altri approfondimenti

Natale e Black Friday, in Brianza esplode l’e-commerce: i consigli contro le truffe

Vacanze di Natale, dieci milioni di italiani in viaggio. Spenderemo 5 miliardi (+31%) ma occhio alle truffe

70 anni di truffe, bugie, raggiri e se aggiungessi una sola parola tutti saprebbero chi sei. Ma quei tutti sono piccoli te, perciò nessuno si scandalizzerebbe. Amatevi. - facebook.com Vai su Facebook

Truffe di Natale: come difendersi dalle frodi durante le feste - Il periodo natalizio, tra acquisti frenetici e gesti di generosità, è anche quello preferito dai truffatori digitali. Come scrive ilgiornale.it

Truffe di Natale, dalla falsa beneficienza alle carte regalo: come riconoscerle e i consigli per proteggersi - Il periodo delle feste, caratterizzato dall'aumento degli acquisti e della generosità, è purtroppo anche l'alta stagione per ... Si legge su msn.com

Truffe online e telefoniche, come difendersi con i consigli delle banche - Come riconoscere le frodi più comuni e proteggere conti, carte e dati personali con regole semplici e pratiche ... Come scrive quifinanza.it