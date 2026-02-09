La doppietta di Malen stende il Cagliari | la Roma aggancia la Juve al 4° posto | Atalanta ok con la Cremonese

La Roma vince 2-0 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Malen. Il centravanti, arrivato a gennaio, decide la partita con due gol decisivi. La vittoria permette alla Roma di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica. La lotta per la Champions si fa sempre più aperta e avvincente. Nel frattempo, l’Atalanta batte la Cremonese e mantiene il passo.

Una giornata al lavoro come quella capitata questa sera ad Alberto Dossena, difensore centrale del Cagliari, non va augurata a nessuno. Ma è pur vero che non a tutti capita di trovarsi davanti al naso una questione così complicata da risolvere come Donyell Malen: è sua la doppietta che basta a battere il Cagliari e a riportare la Roma al quarto posto. Lo chiamano Don a Trigoria, non è mica una forma di reverenza, è semplicemente il diminuitivo del nome di battesimo. Eppure un po’ di reverenza la meriterebbe, questo olandese arrivato a Roma mentre tutti sognavano e aspettavano Raspadori e Zirkzee: ecco lui, invece, a ribaltare la potenza di fuoco dell’attacco di Gasperini, a cambiare i tratti distintivi del gioco offensivo della squadra tutta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Roma batte 2-0 il Cagliari e sorpassa la squadra di Allegri, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica.

Malen inarrestabile, doppietta da bomber vero e Cagliari ko: la Roma aggancia la Juventus al 4° postoMissione compiuta. La Roma si sbarazza del Cagliari torna a vincere e aggancia la Juventus al quarto posto. Gasperini sale a quota 46 punti e lo fa grazie a una doppietta di Malen, calciatore che ... fanpage.it

Malen brilla gli occhi di Totti: due gol al Cagliari, la Roma dimentica Udine e torna quartaServiva una risposta dopo la sconfitta e la brutta prestazione di Udine. E la risposta è arrivata forte e chiara: la Roma domina contro il Cagliari. tuttomercatoweb.com

Serie A, Roma-Cagliari 2-0: doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto

