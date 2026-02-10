Roma vince | doppietta di Malen e rinascita giallorossa davanti a Totti Esordio Zaragoza

Roma torna a sorridere dopo la vittoria contro il Cagliari. La squadra di Mourinho mette a segno una doppietta di Malen e ritrova fiducia davanti ai tifosi, con Totti che osserva da vicino. Esordio per Zaragoza, mentre l’Olimpico si riempie di entusiasmo.

Roma, 9 febbraio 2026 – Un’aria di ottimismo avvolge l’Olimpico di Roma dopo la vittoria casalinga della Roma sul Cagliari, conclusasi con un netto 2-0. La partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, ha visto brillare soprattutto l’attaccante olandese Malen, autore di una doppietta che ha deciso le sorti del match. Presente sugli spalti anche Francesco Totti, leggenda della Roma, testimone della rinascita giallorossa. La Roma, reduce dalla sconfitta di Udine, ha mostrato un dominio tattico evidente contro il Cagliari. L’allenatore Gasperini ha schierato la formazione con un 3-4-2-1, trovando la chiave giusta per sbloccare la partita e riprendere la corsa in campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

All’Olimpico la Roma rompe il ghiaccio e batte il Cagliari 2-0.

La Roma batte 2-0 il Cagliari e porta a casa tre punti importanti.

Roma-Cagliari, le pagelle: l'attacco sa far Malen. Zaragoza esordio in giallo(rosso) romanews.eu/roma-cagliari-… #asroma #romanewseu #romacagliari #malen x.com

SERIE A, ROMA-CAGLIARI: LE POSSIBILI SCELTE DI GASPERINI Roma con tantissime assenze, soprattutto nel settore offensivo. Esordio assoluto per Zaragoza che con Soulè andrà ad assistere Malen. A centrocampo El Aynaouoi al fianco di Cristante facebook