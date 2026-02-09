Roma-Cagliari 2-0 | Malen cucchiaio e show all' Olimpico esordio per Zaragoza

All’Olimpico la Roma rompe il ghiaccio e batte il Cagliari 2-0. Malen segna con un cucchiaio e regala uno spettacolo ai tifosi. La squadra di Gasperini domina tutta la partita, lasciando poche speranze agli avversari. È un’esordio convincente per Zaragoza, che ha già mostrato di avere personalità.

I giallorossi dopo la sconfitta di Udine ritrovano i tre punti in casa grazie alla doppietta del centravanti olandese. Debutto per l'esterno spagnolo entrato nella ripresa La Roma vince per due a zero contro il Cagliari nella 24esima giornata di Serie A. All'Olimpico è un dominio totale della squadra di Gasperini che strapazza i ragazzi di Piscane. Grande protagonista di serata Malen, che sotto gli occhi di Totti presente allo stadio, sblocca la partita superando Caprile con un pregevole cucchiaio e la chiude con una rete da rapace d'area. Non solo l'olandese, ma sono in tanti a strappare oggi applausi fra tutti Pisilli, Ghilardi, Wesley e N'Dicka.

