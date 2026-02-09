Pagelle Roma-Cagliari 2-0 super Malen | bene Zaragoza all’esordio

La Roma batte 2-0 il Cagliari e porta a casa tre punti importanti. Malen si mette subito in mostra con un’ottima prestazione, mentre Zaragoza debutta con buon ritmo. I giallorossi prendono il comando del match fin dall’inizio e riescono a mantenere il risultato fino alla fine. I tifosi possono sorridere, perché questa vittoria aiuta la squadra nella corsa in classifica.

Terminata la partita tra Roma e Cagliari, con i giallorossi che portano a casa tre punti fondamentali in ottica classifica. Qui di seguito le pagelle della compagine allenata da Gian Piero Gasperini: SVILAR: 6 Non viene mai chiamato in causa. PRESENTE. MANCINI: 6.5 Solita prestazione del Mancio. Garra, fiato, chiusure e apporto offensivo. TUTTOFARE. NDICKA: 6.5 Oggi anche lui è chiamato a tenere stretta la marcatura e lo fa bene. Sempre tempestivo, sembra essere un giocatore completamente diverso rispetto alla sfida di Udine. INTELLIGENTE. GHILARDI: 6.5 Benissimo quando si tratta di andare a prendere alti gli avversari e inizia a farsi vedere con continuità anche in avanti.

