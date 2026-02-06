Roma torna in libertà il tunisino incubo di San Lorenzo La donna in bici presa a pugni dovrà operarsi

A Roma, il tunisino coinvolto nell’aggressione nel quartiere San Lorenzo è tornato in libertà. La donna di 44 anni, che è stata presa a pugni mentre era in bici con il figlio di 10 anni, dovrà sottoporsi a un intervento maxillo-facciale. La polizia ha già avviato le indagini, e la vittima si prepara all’operazione, mentre il sospetto è stato rilasciato.

Dovrà essere sottoposta a un delicato intervento maxillo-facciale la donna di 44 anni assalita da un tunisino nel quartiere San Lorenzo mentre passeggiava in bicicletta con il figlio di 10 anni. Un vero e proprio agguato come testimoniano alcuni video. Le immagini del volto tumefatto e del naso fratturato parlano più di tante parole. Non è la prima volta che il tunisino senza fissa dimora, fermato e rilasciato, aggredisce donne e passanti. È conosciuto nel rione della Capitale sempre più zona franca. Ed è libero di girovagare indisturbato. Violenze ripetute le sue, scattate senza motivo. Almeno due le aggressioni precedenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, torna in libertà il tunisino incubo di San Lorenzo. La donna in bici presa a pugni dovrà operarsi Approfondimenti su San Lorenzo Assalto Pugni in faccia a mamme e bambini, preso il tunisino che terrorizzava San Lorenzo: video choc La polizia ha arrestato un tunisino che aveva terrorizzato il quartiere di San Lorenzo. Roma: donna in bici con il figlio aggredita a San Lorenzo, denunciato un 22enne Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Lorenzo Assalto Argomenti discussi: Ranca Tartufi premiata a Roma: valore e identità del Tartufo Nero di Pecorara; A Roma torna 'Visionarie', le donne tra cinema, tv e racconto; A Roma torna il Premio Film Impresa dal 2 al 4 marzo. Presentato il programma; Aveva staccato i macchinari che tenevano in vita la madre, torna in libertà. Era ai domiciliari. Roma, Cuffaro esce dal carcere dopo 5 anni: Bello respirare la libertà, altri devono pagareTorna in libertà l'ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro dopo essere stato in carcere per 4 anni e 11 mesi. Cuffaro è appena uscito dal carcere di Rebibbia a Roma. «È bello respirare la ... ilmattino.it #TG2000 - #Sicurezza Roma, identificate oltre 1000 persone. Paura per picchiatore #SanLorenzo #6febbraio #Piantedosi #DecretoSicurezza #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @poliziadistato x.com Paura a San Lorenzo: l’aggressione, senza apparente motivo, è stata ripresa dalle telecamere di un locale facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.