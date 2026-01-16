Una donna è stata presa a pugni e rapinata in strada ad Anzio

Una donna è stata vittima di un'aggressione in strada ad Anzio, dove è stata colpita con un pugno prima di essere rapinata. L'incidente si è verificato nel corso della giornata, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza urbana nella zona. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili e garantire maggiore tutela ai cittadini.

