Una donna è stata presa a pugni e rapinata in strada ad Anzio
Una donna è stata vittima di un'aggressione in strada ad Anzio, dove è stata colpita con un pugno prima di essere rapinata. L'incidente si è verificato nel corso della giornata, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza urbana nella zona. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili e garantire maggiore tutela ai cittadini.
Presa a pugni in faccia e rapinata in strada. Vittima una donna, che ha subito la brutale aggressione ad Anzio. Gli agenti hanno individuato il violento, un nigeriano di 43 anni. Ma a quel punto è iniziata un'altra storia, con le forze dell'ordine che sono stati aggrediti da due uomini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Donna aggredita e rapinata fuori dalla discoteca ad Halloween: in quattro l'hanno presa a calci e pugni
Leggi anche: Marigliano, rapinata una 14enne mentre cammina per strada: arrestati un uomo e una donna
L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso con ferite di media gravità. Sul posto i carabinieri - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.