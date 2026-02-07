Giorno del Ricordo le iniziative a Falconara | si comincia martedì con la commemorazione in piazza Martiri delle Foibe

Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe. La città si prepara a onorare la memoria di chi ha vissuto quella tragedia, iniziando con la commemorazione che si terrà già martedì. La manifestazione coinvolgerà diverse zone di Falconara, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato la storia italiana.

Istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, prevederà una serie di eventi che vedranno coinvolti diversi luoghi della città Si parte con la cerimonia ufficiale di commemorazione, che si terrà il 10 febbraio alle 10.30 in piazza Martiri delle Foibe, davanti alla scultura realizzata dall’artista Guido Armeni, dedicata ai martiri. Da anni il Comune promuove e organizza iniziative volte a rendere omaggio agli infoibati e agli esuli, mantenendo viva una memoria storica che riguarda da vicino anche il territorio. Profughi istriani, fiumani e dalmati, infatti, trovarono accoglienza anche a Falconara dopo essere sbarcati al porto di Ancona, ricostruendo qui la propria vita e contribuendo alla crescita della comunità cittadina.🔗 Leggi su Anconatoday.it

