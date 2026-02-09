Giorno del Ricordo 10 febbraio 2026 | tutti gli appuntamenti a Roma e sul litorale per i martiri delle foibe

Il 10 febbraio si svolgono a Roma e lungo il litorale diverse cerimonie per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le iniziative si tengono in vari luoghi pubblici, tra cui piazza Venezia e l’Altare della Patria, con momenti di riflessione e commemorazioni anche nelle scuole e nei municipi. La giornata è dedicata a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici.

Roma, 9 febbraio 2026 – Da piazza Venezia all’Altare della Patria alle commemorazioni nei municipi e nei comuni del territorio: martedì 10 febbraio una serie di cerimonie dedicate alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, con iniziative pubbliche, momenti di raccoglimento e il coinvolgimento delle scuole. Roma, omaggio al Milite Ignoto e possibili ripercussioni sul traffico. In occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, martedì 10 febbraio alle 9.30 è in programma a piazza Venezia il consueto omaggio al sacello del Milite Ignoto, con la deposizione di una corona d’alloro presso l’ Altare della Patria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe.

