Roma incendio in casa al Torrino | scatta l’evacuazione precauzionale

Stamattina, i vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roberto De Nobile al Torrino, dove le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani. L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione preventiva di alcuni vicini, mentre i pompieri lavorano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati fatti uscire temporaneamente dalle loro case. La polizia sta già indagando sulle cause dell’incendio.

Roma, 10 febbraio 2026 – In mattinata, intorno alle 10:50, è scattato l'intervento dei vigili del Fuoco in via Roberto De Nobile 13, a Roma, per un incendio divampato all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro. Sul posto sono arrivate le squadre di Ostiense (7A) ed Eur (11A), con carro autoprotettori e autoscala. Non risultano persone coinvolte. A scopo precauzionale sono stati evacuati temporaneamente circa 20 inquilini degli appartamenti vicini e dei piani superiori, a causa del denso fumo, fino al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

