Incendio sfiorato nel centro commerciale | evacuazione precauzionale tra Pescara e Teatino

Oggi, un principio di incendio ha coinvolto un centro commerciale tra Pescara e Teatino, provocando un’evacuazione immediata. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per accertare le cause e garantire la sicurezza. L’incidente ha generato momenti di tensione, ma le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite senza complicazioni.

Chieti - Principio di incendio in un centro commerciale dell'area aeroporto: evacuazione immediata, nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e accertamenti sulle cause Momenti di apprensione nella mattinata di oggi per un principio d'incendio sviluppatosi poco prima delle 10 all'interno di un centro commerciale situato nella zona aeroporto, al confine tra Pescara e San Giovanni Teatino. L'allarme ha fatto scattare l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme e a impedire che il rogo si propagasse alle altre aree della struttura. Grazie alla rapidità delle operazioni, la situazione è stata riportata sotto controllo in tempi brevi.

