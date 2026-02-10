Roma Capitale promuove Bulgari | ok al laboratorio del lusso nell’ex sede comunale all’Eur

Roma Capitale dà il via libera alla proposta di Bulgari di aprire un laboratorio del lusso nell’ex sede comunale all’Eur. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto, che trasformerà l’immobile in un centro di produzione e design di alta gamma. La decisione segna un passo importante nella riqualificazione di quell’area, con l’obiettivo di portare nuovo valore e occupazione. Ora si attende solo la definizione finale dei dettagli per avviare i lavori.

Si concretizza sempre di più il progetto di rigenerazione dell'ex sede del dipartimento Urbanistica di Roma Capitale all'Eur. Bulgari Gioielli SpA, infatti, ha presentato una proposta di recupero e adeguamento funzionale dell'immobile di via del Turismo 30, l'ex "Ristorante", per trasformarlo in.

