Euca Gualtieri | Roma EUR sede ideale dalle spiagge all’aeroporto

La proposta di trasferire l’Euca, l’Autorità europea delle dogane, a Roma prende forma. Il Comune e il Governo italiano hanno deciso di mettere a disposizione un edificio moderno nel quartiere Eur, offrendo un luogo che combina qualità della vita, buoni collegamenti e costi contenuti. La scelta punta a rendere più facile e efficiente il lavoro dell’ente europeo.

Roma, 28 gen. (askanews) – Roma potrebbe essere la sede ideale per l'Euca, l'Autorità europea delle dogane, per tre motivi: qualità della vita, connettività e gratuità dell'edificio che il Campidoglio, in collaborazione con il Governo italiano, metterebbe a disposizione nel moderno quartiere dell'Eur. Lo ha sostenuto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, audito a Bruxelles dalla commissione Imco del Parlamento europeo che sta valutando le candidature delle città coinvolte. "In primo luogo, nessuna città può competere con l'offerta culturale e la straordinariamente alta qualità della vita di Roma – ha vantato Gualtieri -.

