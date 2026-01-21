È Roma la capitale del lusso | aperti 27 nuovi alberghi a 5 stelle

Roma si conferma come capitale del lusso alberghiero in Italia, con 27 nuovi hotel a 5 stelle aperti dal 2021 e complessivamente 79 strutture a 4 stelle. Nel 2024, solo Londra ha registrato un maggior numero di aperture nel segmento del lusso. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso la città come destinazione di livello internazionale, rafforzando la sua posizione nel settore dell’ospitalità di alta gamma.

Dal 2021 a Roma hanno aperto 27 strutture alberghiere 5 stelle e 79 con 4 stelle. "Nel 2024 solo Londra ha avuto più inaugurazioni di noi del settore lusso. Non è frutto del caso, ma di una precisa volontà", ha spiegato l'assessore comunale al Turismo Alessandro Onorato, in apertura della ventiduesima edizione dell'Albergatore day al Palazzo dei congressi, a Roma. "La capitale oggi non è più la città della burocrazia, delle occasioni perse, ma una metropoli aperta al futuro, che vuole favorire l'arrivo degli investimenti, garantendo tempi e norme certe agli imprenditori”. "I benefici sono per tutti, perché gli investimenti creano nuovi posti di lavoro, più pagati e qualificati e veicolano un'immagine positiva di Roma e fanno da traino per altri investitori", ha aggiunto Onorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

