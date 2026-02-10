Roma-Cagliari le pagelle | Malen doppietta da 8 Dossena sbaglia tutto 4,5

Nella sfida tra Roma e Cagliari, Malen si distingue con una doppietta che gli vale un 8 in pagella. Dossena invece, sotto tono, prende un 4,5 e sbaglia molte occasioni. Ndicka si fa trovare pronto e annulla Kilicsoy, mentre Zaragoza crea qualche grattacapo alla difesa rossoblù. Tra i giocatori del Cagliari, si salvano solo Adopo e Sulemana, che si impegnano fino alla fine.

