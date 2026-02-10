Roma-Cagliari le pagelle | Malen doppietta da 8 Dossena sbaglia tutto 4,5
Nella sfida tra Roma e Cagliari, Malen si distingue con una doppietta che gli vale un 8 in pagella. Dossena invece, sotto tono, prende un 4,5 e sbaglia molte occasioni. Ndicka si fa trovare pronto e annulla Kilicsoy, mentre Zaragoza crea qualche grattacapo alla difesa rossoblù. Tra i giocatori del Cagliari, si salvano solo Adopo e Sulemana, che si impegnano fino alla fine.
Ndicka annulla Kilicsoy, Zaragoza è subito pericoloso. Tra i rossoblù si salvano solo Adopo e Sulemana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Malen steso da Dossena in contropiede, Gasperini chiede rosso: proteste in Roma-Cagliari
La partita tra Roma e Cagliari all’Olimpico si è infiammata subito.
Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. Male Kilicsoy! I VOTI
La Roma batte il Cagliari 2-0 con una doppietta di Malen, che si conferma il protagonista della partita.
Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da WesleyLa Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinata da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la ... msn.com
Roma-Cagliari, le pagelle rossoblù: si salva Palestra, Dossena rientro difficileNon è riuscito al Cagliari il colpaccio all’Olimpico, con la vittoria per 2-0 della Roma firmata da una doppietta di Malen: nelle pagelle, non sono molti i rossoblù ad aver brillato. Costretto a ... unionesarda.it
Roma-Cagliari, marcatori e tabellino https://mdst.it/4qt9HpZ #SportMediaset facebook
Le pagelle di Roma-Cagliari 2-0 @AleCarducci #ASRoma #RomaCagliari x.com
