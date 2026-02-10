Pagelle Roma Cagliari | Malen sempre più protagonista doppietta decisiva Male Kilicsoy! I VOTI

La Roma batte il Cagliari 2-0 con una doppietta di Malen, che si conferma il protagonista della partita. Malen ha deciso il risultato, mentre Kilicsoy ha deluso le aspettative. I voti ai protagonisti evidenziano chi ha brillato e chi invece ha lasciato a desiderare nel match della 24ª giornata di Serie A.

PAGELLE E TABELLINO Roma-Cagliari 2-0: Malen regala spettacolo, Kilicsoy un fantasma

Questa sera all’Olimpico, la Roma batte 2-0 il Cagliari con Malen che mette in mostra tutto il suo talento.

Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. Pesa l’errore di Sarr VOTI

Il Cagliari ha battuto il Verona 2-1 in una partita combattuta e ricca di emozioni.

