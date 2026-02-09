Malen steso da Dossena in contropiede Gasperini chiede rosso | proteste in Roma-Cagliari

La partita tra Roma e Cagliari all’Olimpico si è infiammata subito. Malen ha segnato il 2-0 per i sardi con un colpo di testa, ma Dossena ha festeggiato con una corsa sotto la tribuna. Nel mezzo delle proteste di Gasperini, che chiedeva un cartellino rosso per un fallo su Malen, le tensioni sono aumentate. Le decisioni dell’arbitro sono finite sotto discussione, e il pubblico ha assistito a una partita ricca di episodi controversi.

(Adnkronos) – Proteste in Roma-Cagliari. Oggi, lunedì 9 febbraio, i giallorossi sfidano i sarbi all'Olimpico, nel monday night che chiude la 24esima giornata di Serie A, in una partita in cui non mancano gli episodi arbitrali. Il primo arriva dopo soli 5 minuti di gioco, con Dossena che rischia l'espulsione per un fallo che però l'arbitro Marcenaro non considera da ultimo uomo. Ma cos'è successo? Al 5' del primo tempo, Malen, arrivato nel mercato di gennaio dall'Aston Villa, viene lanciato in profondità e scatta alle spalle di Dossena, in posizione giudicata regolare.

