Roma-Cagliari buona la prima per Zaragoza | i numeri dell’esordio

La Roma batte 2-0 il Cagliari nell’esordio stagionale e Zaragoza si fa notare subito. L’attaccante spagnolo ha mostrato energia e determinazione, portando freschezza alla manovra giallorossa. La partita è stata una buona occasione per vedere come il nuovo acquisto si inserirà nel campionato. I tifosi sono già entusiasti e aspettano i prossimi match per vedere se Zaragoza continuerà a sorprendere.

Nella serata del successo per 2-0 contro il Cagliari, una delle note più interessanti per la Roma è stata il debutto ufficiale di Bryan Zaragoza. Il calciatore, arrivato nella sessione invernale di mercato per rinforzare il reparto offensivo, è subentrato al posto di Lorenzo Pellegrini, nel secondo tempo. Prendendo posizione in un momento della gara in cui la gestione del pallone era fondamentale. Il suo ingresso ha permesso alla squadra di Gasperini di mantenere alta la pressione e di non schiacciarsi troppo nella propria metà campo, nonostante il vantaggio già acquisito grazie all’olandese Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cagliari, buona la prima per Zaragoza: i numeri dell’esordio Approfondimenti su Roma Cagliari Roma-Cagliari 2-0: Malen cucchiaio e show all'Olimpico, esordio per Zaragoza All’Olimpico la Roma rompe il ghiaccio e batte il Cagliari 2-0. Pagelle Roma-Cagliari 2-0, super Malen: bene Zaragoza all’esordio La Roma batte 2-0 il Cagliari e porta a casa tre punti importanti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari; SALA STAMPA | Mister Pisacane dopo Roma-Cagliari; Pagelle Roma-Cagliari 2-0: Dossena da incubo, tante insufficienze tra i rossoblù; Gasperini sul possibile ritorno di Totti alla Roma. Conferenza stampa Gasperini: «Vince chi fa più gol! Contro il Cagliari una buona gara»Conferenza stampa Gasperini: l’allenatore della Roma interviene dopo la partita contro il Cagliari Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, interviene in conferenza stampa nel post partita del match ... cagliarinews24.com Roma-Cagliari 2-0, gol e highlights: decide una doppietta di MalenSuccesso per la Roma contro il Cagliari nel posticipo del lunedì della 24^ giornata di Serie A. All'Olimpico termina 2-0 per i giallorossi, trascinati da un super Malen autore della sua prima doppiett ... sport.sky.it VIDEO - La #Roma vince col #Cagliari e #Gasperini... balla! L'episodio a fine gara #ASRoma x.com Da Malen a Pisilli, passando pwe Wesley. Le pagelle di Roma-Cagliari a cura di Fabrizio Pastore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.