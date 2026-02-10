Roma-Cagliari 2-0 Pisacane in conferenza stampa | La società mi ha dato un’opportunità e io sto ripagando

Dopo la partita tra Roma e Cagliari, finita 2-0 per i giallorossi, il tecnico sardo Pisacane ha parlato in conferenza stampa. Ha detto che la società gli ha dato un’opportunità e lui sta cercando di ripagarla. Pisacane ha mostrato determinazione e si è detto soddisfatto di come la squadra ha affrontato il match.

Terminato il match tra Roma e Cagliari. A parlarne, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico del club sardo Pisacane. Queste le sue parole: "Quando si perde qualcosa non ha funzionato. Normale che questa sera non abbiamo offerto una prestazione positiva. Siamo stati frenetici anche per merito dell'avversario che ci ha complicato la vita. Difesa? Dossena non giocava da tanto, prima giocava e prima riprendeva la forma. Bisogna capire che avevamo davanti la Roma. Merito loro che ci hanno complicato la vita. Il calcio è bello perché ognuno esprime il proprio parere. Posso garantire che la squadra è venuta a Roma in uno stato d'animo particolare.

