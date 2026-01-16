Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Juve | Sto pensando a come limitare i bianconeri Lui può giocare titolare

Nella conferenza stampa pre partita tra Cagliari e Juventus, il tecnico Pisacane ha condiviso le sue considerazioni sulla strategia da adottare contro i bianconeri. Ha evidenziato l'importanza di limitare le fonti offensive degli avversari e ha confermato che alcuni giocatori, tra cui un elemento chiave, sono in lizza per un ruolo da titolare. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico in vista della sfida.

LE CONDIZIONI DI MINA – «Mina sta cercando di riprendere la sua forma migliore, a volte si rischia di metterlo in campo perché ha bisogno di giocare. Le scelte si fanno in base all'avversario, può giocare dal primo minuto contro la Juventus» REAZIONE DEI GIOCATORI E CENTESIMA CONTRO LA JUVENTUS – «Non fa piacere perdere, dopo una sconfitta non siamo mai felici, ho visto le classiche facce.

