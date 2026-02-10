La cantina Velenosi di Ascoli ha ottenuto un grande risultato: il suo vino Roggio del Filare entra nella top ten dei migliori. Dopo una serie di premi e riconoscimenti, questa vittoria mette in luce la qualità delle produzioni marchigiane. La soddisfazione è grande e conferma che anche le Marche possono competere ai massimi livelli nel settore vinicolo.

Un risultato straordinario arrivato al termine di una serie di premi e riconoscimenti che hanno certificato la bontà della produzione vitivinicola dell’azienda ‘ Velenosi ’ di Ascoli. Un vino delle Marche, infatti, è tra i grandi rossi italiani: il ‘ Roggio del Filare ’ è entrato di diritto nella Top 10 nazionale di Gentleman con le Marche che entrano così a pieno titolo nell’élite del grande vino italiano per la soddisfazione della titolare dell’azienda vitivinicola Angiolina Piotti Velenosi. Signora Velenosi è il coronamento di un percorso fatto di tanti premi e riconoscimenti ricevuti in questi anni? "Siamo davvero felici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roggio del Filare premiato: "Il nostro vino nella top ten. Così vincono anche le Marche"

