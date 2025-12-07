È Berti il maratoneta del Cesena Nella top ten europea per km corsi

La moderna scienza del calcio non si ferma più solo a gol e assist. E non bastano nemmeno più le statistiche come gli expected gol o gli expected points. In un’epoca in cui la preparazione atletica e l’intensità in campo definiscono sempre più le prestazioni e, spesso, portano al successo, la statistica della distanza media percorsa per 90 minuti è diventata un barometro cruciale per misurare l’efficacia di un giocatore. E ormai da diversi anni i preparatori, come anche Giorgio D’Urbano, si affidano sempre più ai Gps, diventati uno strumento essenziale per la valutazione del carico di lavoro. Ma sono utili anche per effettuare match analysis anche nei 90’ misurando, ad esempio, quanti chilometri percorre un giocatore in partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

