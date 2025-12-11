Natale 2025 | c’è anche un olio pontino nella top ten dei regali del Gambero Rosso

Per il Natale 2025, il Gambero Rosso include un olio pontino nella sua top ten di regali consigliati. L'olio extravergine di alta qualità si conferma come un dono raffinato e apprezzato, simbolo di eccellenza gastronomica e tradizione locale, ideale per sorprendere e deliziare i destinatari sotto l'albero natalizio.

C’è anche un olio pontino tra quelli che Gambero Rosso suggerisce di regalare per Natale.Per questo 2025 infatti il Gambero Rosso ha pensato proprio di promuovere l'olio extravergine di alta qualità tra i doni da far trovare sotto l'albero. "Un regalo utile, elegante, profondamente legato al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

