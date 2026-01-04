Che cosa mangeremo nel 2026? Il nostro sondaggio annuale Sesta e ultima puntata | la parola chiave

Nel nostro sondaggio annuale, esploriamo le tendenze alimentari previste per il 2026. Nella sesta e ultima puntata, Nadia Afragola analizza il concetto di rigenerazione, sottolineando come il futuro richieda più di semplici sostenibilità: occorre riparare, restituire e riqualificare i territori e le risorse, per un rapporto più responsabile con il cibo e l’ambiente.

Nadia Afragola (giornalista) Rigenerazione. Perché non è più tempo di "sostenere" e basta: nel 2026 il mondo vuole riparare, restituire, far tornare fertile. La terra, sì. Ma anche i corpi, le comunità, i luoghi Alice Agnelli (scrittrice, @agipsyinthekitchen) Gioia Paolo Alciati (Turismo del GustoVinibuoni d'Italia) Semplicità come strumento della salute Giovanni Angelucci (Gambero Rosso Tv, Vanity Fair) Swangy e psicoterapeuta Cinzia Benzi (scrittrice e degustatrice) Elevazione Davide Bertellini (key opinion leader e giornalista) Nostalgia culinaria Maurizio Bertera (La Cucina Italiana, Vanity Fair, La Gazzetta dello Sport) Golosità a tutti i costi (ma non è un bene) Emanuele Bonati (milanocentrico.

