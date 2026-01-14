Il referendum? Non servirà ad avere processi più veloci | parola dei sostenitori del sì Anzi per Nordio è secondario

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati solleva dubbi tra i sostenitori del Sì, che riconoscono come la riforma non influirà sulla velocità o sull’efficienza dei processi. Secondo Nordio, l’aspetto processuale è considerato “secondario”. La questione rimane quindi aperta, con opinioni divergenti sulla reale efficacia della proposta e sul suo impatto sul sistema giudiziario italiano.

Convinti del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Ma anche del fatto che la riforma non migliorerebbe né i tempi né l’efficienza della giustizia. Parola dei sostenitori della riforma che sarà sottoposta al voto in primavera, almeno alcuni tra quelli intervenuti alla presentazione di Una nuova giustizia, il libro del ministro guardasigilli Carlo Nordio. Al punto che la giornalista del TgLa7 Gaia Tortora, tra i relatori dell’appuntamento, afferma che “è sbagliato chiamare questo referendum riforma della giustizia “. Sulla durata dei processi, problema principale e annoso della giustizia italiana, il ministro Nordio cita esempi paradossali per sostenere che la velocità dei processi è importante ma non è l’unico elemento dell’efficienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

