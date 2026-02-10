Roberto Fico sulle foibe | Pagina drammatica il nostro pensiero alle migliaia di vittime

Roberto Fico ha definito la tragedia delle foibe una delle pagine più drammatiche della storia italiana. In occasione del Giorno del Ricordo, il presidente della Regione Campania ha ricordato le migliaia di vittime dell’esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Fico ha espresso vicinanza a chi ha vissuto quei momenti e ha sottolineato l’importanza di non dimenticare.

"Una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese". Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha definito la tragedia delle foibe e l'esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, in occasione del Giorno del Ricordo."Il nostro pensiero oggi va.

