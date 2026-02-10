Pagina di storia a lungo ignorata e negata La lezione di Fassino alla sinistra sulle foibe

Nel Giorno del Ricordo, Piero Fassino ha preso posizione sulle foibe, ricordando le vittime di una pagina difficile della storia italiana. A differenza di altre voci della sinistra, Fassino ha ricordato con chiarezza quella che definisce una pagina di storia a lungo ignorata e negata. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni contrastanti, ma lui insiste nel voler affrontare con sincerità un tema che per troppo tempo è stato evitato.

Nel Giorno del ricordo dall'immane tragedia dei massacri delle foibe, il deputato alla Camera per il Partito Democratico, Piero Fassino, mostra di avere un pensiero nettamente diverso da una certa sinistra. "Storia a lungo ignorata". " 22 anni che hanno via via accresciuto nell'opinione pubblica la conoscenza e la consapevolezza di una pagina di storia a lungo ignorata e spesso negata": inizia così il pensiero di Fassino che già in passato ha definito inaccettabile ogni forma di negazionismo. L'attacco alla sinistra. Il politico sottolinea che " sul dramma delle foibe e l'espulsione degli italiani dalle terre orientali ha pesato, per troppo tempo, una doppia rimozione di chi, a sinistra, per ragioni ideologiche o di realpolitk ha teso a ridurre foibe ed esodo alle inevitabili conseguenze di una guerra perduta", scrive sulle pagine de L'Altravoce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pagina di storia a lungo ignorata e negata". La lezione di Fassino alla sinistra sulle foibe

