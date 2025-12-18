Morte sulle piste ciclabili assolto l’assessore Granelli | Esperienza dolorosa il mio pensiero alle vittime

L’assessore Marco Granelli, coinvolto in due processi per omicidio stradale, è stato assolto con formula piena. La decisione del giudice ha riconosciuto che il fatto non sussiste, portando a un sollievo e a un pensiero rivolto alle vittime. Un episodio che ha scosso Milano, lasciando spazio a riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sulle piste ciclabili.

© Ilgiorno.it - Morte sulle piste ciclabili, assolto l'assessore Granelli: "Esperienza dolorosa, il mio pensiero alle vittime" Milano, 18 dicembre 2025 - Assolto perché il fatto non sussiste. L'accusa per Marco Granelli, ex assessore comunale alla Mobilità, oggi alla Cura del Territorio, era quella di omicidio stradale, in due processi in abbreviato davanti al gup Alberto Carboni. Le contestazioni all'assessore riguardavano l'irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili che avrebbe causato, come effetto due incidenti mortali di altrettanti ciclisti: il 20 aprile del 2023 fu travolta e uccisa da una betoniera la 39enne Cristina Scozia, mentre pedalava tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, e il primo febbraio dello stesso anno era morta sulla ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto, Veronica D'Incà di 38 anni.

Milano, l'assessore Granelli assolto per la morte delle due cicliste investite - L'assessore Marco Granelli era accusato per presunte irregolarità delle piste ciclabili dove avvennero gli incidenti fatali di Veronica D'Incà e ... affaritaliani.it

Milano, assolto l'assessore Granelli dall'accusa di omicidio stradale per la morte di due donne sulle piste ciclabili - Oggi responsabile della Sicurezza, dal 2016 al 2021 era invece alla guida del settore Mobilità. msn.com

Morte in bici nel 2023, il giudice assolve lassessore Granelli Il fatto non sussiste

