Rivendicazioni per i sabotaggi ai treni | blog e ordigni sotto la lente degli investigatori

Gli investigatori stanno seguendo una nuova pista dopo il sabotaggio ai treni vicino a Pesaro. Un blog ha rivendicato l’attacco, e gli inquirenti stanno analizzando anche alcuni ordigni trovati sulla scena. La polizia sta lavorando per capire chi c’è dietro questi atti e quale sia il loro obiettivo. Intanto, i treni restano sotto stretta sorveglianza mentre si cercano indizi per smascherare i responsabili.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Spunta una rivendicazione per il sabotaggio alla linea ferroviaria avvenuto il 7 febbraio nei pressi della stazione di Pesaro. Nessun ferito, ma un gesto che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e che ora viene apertamente rivendicato in un comunicato comparso online e rilanciato in ambienti antagonisti. Anche ieri era comparso un messaggio anche su un altro blog anarchico. Gli attacchi sincronizzati ai treni sono stati due: uno nel Bolognese, l'altro a Pesaro. Le analisi sugli ordigni. Digos e Procura di Bologna intanto stanno confrontando l'ordigno incendiario rimasto intatto sabato scorso - e i resti di quello entrato in funzione - sulla linea ferroviaria all'altezza di Castel Maggiore con i reperti di altri ordigni utilizzati negli ultimi anni per eseguire attentati in Italia, in modo da individuare eventuali similitudini e stringere il cerchio attorno agli autori dei danneggiamenti ai cavi dell'alta velocità dove passano gli impulsi della segnaletica ferroviaria e i dati relativi al transito dei convogli.

