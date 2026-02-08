Sabotaggi ai treni il Ministero | Chiederemo risarcimenti milionari ai responsabili Ordigni contro le Olimpiadi inchiesta per terrorismo

Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà risarcimenti milionari ai responsabili dei sabotaggi ai treni di ieri. Le linee ferroviarie sono state oggetto di atti dolosi proprio nel giorno dell'apertura delle Olimpiadi invernali, creando caos e disagi per migliaia di passeggeri. Le autorità stanno lavorando per identificare i responsabili e assicurarsi che paghino i danni causati.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Un richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. La presenterà il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti una volta individuati i responsabili dei sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti ieri nel giorno dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina e che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di viaggiatori. Per queste azioni è stata aperta un' inchiesta per terrorismo, l’ombra della matrice anarco-insurrezionalista. Il Mit precisa che “È pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabotaggi alla stazione di Bologna, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promette azioni concrete.

Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà danni ai responsabili dei sabotaggi alle ferrovie avvenuti ieri.

