Un’orchestra ‘di relazioni’ alla Sant’Angelo a Sasso

Tempo di lettura: 4 minuti L' aria di Natale si riconosce anche a occhi chiusi: basta ascoltare. Nei cortili e nei corridoi dell 'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso, in questi giorni, bambini e ragazzi di età diverse si sono ritrovati fianco a fianco in un'esperienza che va ben oltre il concerto. Le prove iniziano in punta di piedi, tra spartiti spiegazzati e melodie accennate sottovoce. Giorno dopo giorno, le voci si accordano e prende forma un mosaico sonoro capace di coinvolgere tutti. Tra canti tradizionali e moderni, anche qualche incursione in lingua straniera, per scoprire che gli auguri di pace e serenità hanno la stessa forza in ogni lingua e cultura.

