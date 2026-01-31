Dimensionamento scolastico ipotesi accorpamento Sant’Angelo a Sasso-Moscati | protesta in piazza

La protesta dei genitori e degli insegnanti davanti al Palazzo del Governo non si ferma. La Regione Campania ha deciso di accorpare la scuola di Sant’Angelo a Sasso con quella di Moscati, nel capoluogo, perché secondo i parametri nazionali le due istituzioni non raggiungono il numero minimo di iscritti. La decisione ha scatenato l’ira di chi lavora e studia nei plessi, che ora chiedono di rivedere la scelta.

E' un accorpamento che proprio non va giù al mondo della scuola e agli stessi genitori che sono scesi in piazza, precisamente davanti al Palazzo del Governo, per contestare a gran voce la fusione d'ufficio come ha disposto la Regione Campania nei giorni scorsi nell'ambito della annuale programmazione di dimensionamento scolastico, della Scuola Primaria di Sant'Angelo a Sasso con la Scuola Primaria Moscati nella città capoluogo in quanto le due Istituzioni non rispetterebbero i parametri previsti da una legge nazionale circa il numero minimo degli studenti iscritti.con il quale Al termine della protesta in piazza è stata richiesto l'intermediazione del Prefetto al fine di fissare un incontro di un tavolo istituzionale per fermare il provvedimento di Via Santa Lucia.

