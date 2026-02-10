Si è svolto oggi il procedimento giudiziario contro uno dei giovani coinvolti nella rissa di qualche settimana fa. L’imputato ha negato di aver agito per motivi razzisti, spiegando che il suo gesto non era altro che un tentativo di mettere fine alla lite tra coetanei. La vicenda aveva attirato l’attenzione, ma dalla sua versione emerge un quadro diverso da quello inizialmente ipotizzato.

Nessun odio di stampo razzista, ma solo la volontà di separare quei giovani che si stavano azzuffando. A.B., pietrasantino di 23 anni, lo ha ripetuto più volte al giudice del tribunale di Lucca nell’ultima e recente udienza legata al processo per la rissa avvenuta il 9 maggio 2022 al parco della Fontanella (nella foto un fotogramma della scena ripresa col telefono). Il giovane è l’unico che all’epoca dei fatti era maggiorenne e deve rispondere di lesioni aggravate, diffamazione e odio razziale. Si tratta di accuse dalle quali sono già stati assolti altri cinque giovani coinvolti nel pestaggio avvenuto ai danni di un 29enne disabile originario del Gambia, come sentenziato dal Tribunale dei minori di Firenze, "perché il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa tra giovani, l’imputato nega di aver agito per motivi razzisti

