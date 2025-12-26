Rissa tra ventenni e donna soccorsa per aver bevuto troppo | la notte a Como
Ieri sera, poco dopo le 21, in centro a Como è stata segnalata al sistema di emergenza Areu una rissa in strada in via Giovanni Palma. Coinvolti due ragazzi di 18 anni e un giovane di 20. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa; allertata anche la questura di Como. I feriti sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
